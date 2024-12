FC Bayern muss bis Jahresende auf Spielerduo verzichten

Der FC Bayern München muss für den Rest des Jahres auf Kingsley Coman und Alphonso Davies verzichten.

Die beiden Stars zogen sich beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim Muskelfaserrisse im linken, hinteren Oberschenkel zu. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Coman wurde in der 71. Minute eingewechselt, musste in der Nachspielzeit aber noch vor dem Schlusspfiff wieder runter. Der Kanadier Davies spielte indes trotz der Blessur die ganze Partie durch. Das Lazarett bei den Münchnern wird damit immer größer.

Der FC Bayern bestreitet in diesem Jahr noch drei Pflichtspiele. Nach der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Donezk (der CL-Dienstag mit dem Spiel ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!) geht es in der Bundesliga noch nach Mainz und zuhause gegen Leipzig.

Nach Fallrückzieher-Versuch: Auch Müller beim FC Bayern angeschlagen

Auch Thomas Müller verletzte sich, allerdings nicht schwerer. „Ich habe versucht, einen Fallrückzieher zu machen – das ist nicht so gut ausgegangen, da hat die Muskulatur ein bisschen zugemacht“, berichtete der Routinier bei Sky und ergänzte: „Ich konnte mich kurz nach der Halbzeit kaum mehr rühren.“

„Versuch ist nicht gut ausgegangen“: Müller über seinen Fallrückzieher

Deshalb wurde er in der 51. Minute für Jamal Musiala ausgewechselt, der die Begegnung mit einem Doppelpack entschied. „Ich hätte weiterkämpfen können, aber für Jamal Platz zu machen, war nicht die blödeste Idee“, sagte Müller.

