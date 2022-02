FC Bayern muss in Salzburg auf Musiala verzichten

via

via Sky Sport Austria

Jamal Musiala ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der FC Bayern München muss wegen eines positiven Corona-Tests bis auf weiteres auf DFB-Nationalspieler Jamal Musiala verzichten. Dem 18-Jährigen gehe es gut, er befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.

Trainer Julian Nagelsmann muss für die Aufgaben in der Bundesliga beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr / Sky Sport Bundesliga) und bei Red Bull Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr / Sky Sport Austria) wohl ohne den Mittelfeldspieler planen.

(SID)

Artikelbild: Imago