FC Bayern plant Verlängerung mit Offensiv-Star

Noch vor ein paar Wochen herrschte in Teilen der Chefetage des FC Bayern Skepsis – doch jetzt könnte es mit einer Verlängerung von Leroy Sané plötzlich ganz schnell gehen!

Nach Informationen von Sky gestaltet sich der Austausch zwischen den Bayern-Bossen und der Spielerseite zunehmend positiver. Auch, weil nicht nur Sportvorstand Max Eberl von einer Verlängerung überzeugt ist, sondern inzwischen auch weite Teile des Vorstands und des Aufsichtsrats – darunter Personen, die bislang eher dagegen waren.

Grund dafür ist vor allem Leroy Sanes Leistung in den vergangenen Wochen: Er überzeugt zunehmend, traf bislang in allen Wettbewerben elfmal und lieferte fünf Assists. Hinzu kommt, dass die Bayern anerkennen, dass Sane unbedingt bleiben möchte.

Der neue Vertrag soll eine Laufzeit bis mindestens 2028 beinhalten – allerdings nur unter der Bedingung, dass der 69-fache Nationalspieler Gehaltseinbußen akzeptiert. Dafür hat sich Sane aber bereits bereiterklärt, was die Gespräche deutlich erleichtert.

Sane möchte bleiben – Arsenal macht Druck

Sane selbst will unbedingt beim FC Bayern bleiben, wünscht sich jedoch zeitnah Klarheit. Der 29-Jährige fühlt sich in der bayerischen Landeshauptstadt sehr wohl und nimmt in der Kabine zunehmend eine Führungsrolle ein. Auch sportlich sammelt er Argumente: Drei Tore und ein Assist aus den letzten zwei Spielen sprechen für sich.

Konkurrenz bekommt der FC Bayern allerdings aus England: Der FC Arsenal zeigt weiterhin konkretes Interesse an Sane und meldete sich in den vergangenen Tagen erneut bei seinem Management. Sanes Fokus liegt dennoch klar auf einer Verlängerung bei den Bayern.

Der nächste Schritt – sofern jetzt nichts mehr dazwischenkommt – ist ein schriftliches Angebot der Bayern.

(sport.sky.de) / Bild: Imago