FC Bayern präsentiert neues Auswärtstrikot

Der FC Bayern München wirft sich für die Meister-Feier am Samstag in Schale. Der Rekordmeister wird gegen den FC Augsburg erstmals in seinem neuen Auswärtstrikot auflaufen.

Am Donnerstag präsentierten die Münchner der Öffentlichkeit ihr neues Outfit. Das Dress für Spiele in der Ferne des FC Bayern ist in Schwarz gehalten, die Akzentfarbe des Adidas-Shirts ist Gold. Zudem enthält das Jersey ein weiß-gepunktetes Karo-Design.

Nach Angaben des Serienmeister befindet sich das eigentliche “Highlight” aber am Rundhalskragen. Dort ist auf der Rückseite das “Münchner Kindl” abgebildet, das die “Verbundenheit des Vereins zur bayerischen Landeshauptstadt” symbolisieren soll.

Bild: Imago