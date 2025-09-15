FC Bayern präsentiert Wiesn-Trikot

Inspiriert von seinem 125-jährigen Klubjubiläum hat der FC Bayern zum 190. Münchner Oktoberfest sein inzwischen fast schon traditionelles „Wiesn-Trikot“ vorgestellt. Das Shirt vereine „Tradition und Feststimmung“, heißt es in einer Mitteilung des deutschen Meisters.

Der FCB wird dieses beim Deutsche Bundesliga-Heimspiel am 26. September (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport – mit Sky Stream live streamen) gegen Werder Bremen tragen.

Das Trikot von Ausrüster Adidas ist in hellbeigen Tönen gehalten und weist im Schulterbereich sowie an den Ärmeln grüne Nuancen auf. Damit erinnert das Jersey an die klassischen Trachtenfarben. Das Design des Trikots spielt mit den drei großen Spielstätten des FC Bayern: Grünwalder Stadion, Olympiastadion und Allianz Arena. Zudem ist ein abgewandeltes Bayern-Logo auf dem Trikot zu sehen. Das Wiesn-Trikot kostet 100 Euro.

Als „besonderes Highlight“ für seine treuesten Anhänger bietet der FC Bayern eine „exklusive Match Kit Box“ an, die Trikot, Hose und Stutzen in einer hochwertigen, auf 1900 Stück limitierten Sammler-Box vereint.

Das Oktoberfest auf der Theresienwiese findet in diesem Jahr vom 20. September bis zum 5. Oktober statt.

(Peer Kuni / SID)

Beitragsbild: Imago