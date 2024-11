FC Bayern trauert um verstorbenen Fan

Der FC Bayern trägt Trauer. Der beim Champions-League-Spiel der Münchner gegen Benfica Lissabon (1:0) am Mittwochabend mehrfach reanimierte Fan ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Nacht auf Donnerstag mit.

„FC Bayern in Trauer: Todesfall überschattet 1:0 gegen Lissabon“, hieß es in einer Nachricht des Klubs. Der Erfolg der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sei „aus einem traurigen Anlass in den Hintergrund gerückt“, teilten die Münchner mit, man stehe „in Trauer an der Seite der Angehörigen“.

Wegen des medizinischen Notfalls in Block 226 hatte die Südkurve mit den treuesten Anhängern des Vereins bereits nach drei Spielminuten ihre Unterstützung des Teams eingestellt. Auch der Klub reduzierte die Berichterstattung zur Partie.

Rund eine Stunde nach dem Schlusspfiff habe die Bayern dann „die traurige Nachricht“ vom Tod des Besuchers erreicht. Kapitän Manuel Neuer hatte kurz zuvor noch berichtet, dass der Sieg in der Kabine wegen des Vorfalls nicht groß bejubelt worden sei.

