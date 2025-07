FC Bayern verleiht Transferflop erneut

Der FC Bayern verleiht Bryan Zaragoza eine weitere Saison in die spanische Liga. Der Außenbahnspieler wird bis zum kommenden Sommer für Celta Vigo auflaufen, das teilten die Münchner am Mittwoch mit.

Zaragoza steht seit Januar 2024 beim FCB unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an CA Osasuna verliehen.

„Bryan hatte in der vergangenen Saison leider viel Verletzungspech. Wir sind uns einig, dass es für ihn der beste Weg ist, wenn er in seiner spanischen Heimat weitere Erfahrungen sammelt, zumal er sich mit regelmäßigen Einsätzen für einen spanischen Erstligisten, der außerdem noch Europa League spielt, am einfachsten für seinen Traum zeigen kann, mit Spaniens Nationalmannschaft zur WM zu fahren“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Zaragozas Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis zum 30. Juni 2029. Für die spanische Nationalmannschaft absolvierte er bisher drei Länderspiele (ein Tor).

(SID)/Bild: Imago