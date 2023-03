FC Bayern vs. PSG heute live auf Sky Sport Austria

Das Giganten-Duell Bayern – Paris mit dem Stargast Manfred Schmid & dem Sky Experten Marc Janko heute live auf Sky Sport Austria.



Am Mittwoch empfängt der FC Bayern die Stars von Paris Saint-Germain. Die Nagelsmann-Elf konnte sich im Hinspiel mit 1:0 durchsetzen und will nun mit den eigenen Fans im Rücken den Aufstieg ins Viertelfinale feiern. Paris darf im Rückspiel wieder auf Starspieler Kylian Mbappe bauen, der in der ersten Begegnung für frischen Wind in der Offensive gesorgt hat. Die Entscheidung im Giganten-Duell ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.





Im zweiten Match des Abends will Tottenham das 0:1 aus dem ersten Spiel gegen AC Milan korrigieren. Ob dies den Londonern um Harry Kane gelingt, können Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.



Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam Manfred Schmid, sowie dem Sky Experten Marc Janko. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bayern München – Paris Saint-Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Tottenham Hotspur – AC Milan ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago