FC Liefering verstärkt Offensive mit brasilianischer Leihgabe

Der FC Liefering leiht Yuri Silva Leles de Souza vom brasilianischen Red-Bull-Ableger Bagrantino aus, das verkündete der Tabellenfünfte aus der vergangenen Saison heute.

Der 19-jährige Stürmer absolvierte in der vergangenen Saison 22 Pflichtspiele in der U20 von Bagrantino und erzielte dabei acht Tore.

„Yuri kennen wir bereits seit einigen Jahren, als er beispielsweise ein Turnier mit uns gespielt hat. Er kommt vorerst auf Leihbasis für ein Jahr zu uns und gibt uns mit seiner flexiblen Spielweise sehr viele Möglichkeiten. Er kann in der Offensive praktisch jede Position spielen und ist ein technisch sehr starker und torgefährlicher Spieler. Außerdem hat er in Brasilien bereits einige Erfahrung auf hohem Level sammeln können“, sagt Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger zur Verpflichtung des Brasilianers.