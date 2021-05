FC Liverpool präsentiert Heimtrikot für die neue Saison

Der FC Liverpool hat sein Heimtrikot für die neue Saison 2021/2022 offiziell vorgestellt.

Das Shirt ist wie üblich in rot gehalten, an den Ärmeln und am Kragen setzten die Desginer von Hersteller Nike Akzente in neon-orange. Wie der Klub auf Twitter verkündete, wurde das neue Trikot wurde von einem Liverpool-Jersey aus den 60er Jahren inspiriert.

Bild: Imago