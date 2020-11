FC Salzburg vs. FC Bayern – live und exklusiv auf Sky und im LIVESTREAM

Der FC Salzburg trifft am Dienstag am dritten Gruppen-Spieltag der Champions League auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Die “Bullen” konnten aus den ersten beiden Spielen “nur” einen Punkt holen und sind gegen die aktuell wohl beste Mannschaft der Welt auf eine Überraschung aus. Die Bayern hingegen sind mit zwei Siegen perfekt in die neue Spielzeit in der Königsklasse gestartet und könnten mit einem Sieg in der Mozartstadt den Achtelfinaleinzug fast fixieren.

Champions League LIVE: FC Salzburg vs. FC Bayern München – wann und wo?

Wann ist Anpfiff? Anstoß ist am Dienstag um 21:00 Uhr.

Wo wird gespielt? Das Duell steigt im Stadion Wals-Siezenheim. Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden keine Zuschauer live im Stadion dabei sein.

Wer überträgt? Sky überträgt ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

FC Salzburg vs. FC Bayern München live – Übertragung im TV

Nur mit Sky bist Du hautnah dabei. Wir übertragen am Dienstag ab 20:00 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 1.

