Brasilien: FC Santos erstmals abgestiegen

Der FC Santos ist erstmals in seiner 111-jährigen Vereinsgeschichte aus der höchsten brasilianischen Fußball-Spielklasse abgestiegen.

Der Traditionsclub, der Spieler wie Pele oder Neymar hervorbrachte und drei Mal die Copa Libertadores gewann, stürzte am Mittwoch durch eine 1:2-Heimniederlage in der letzten Runde daheim gegen Fortaleza in die Zweitklassigkeit. Damit sind FC Sao Paulo und Flamengo die einzigen noch nie abgestiegenen Clubs im Land des Rekordweltmeisters.

Der Meistertitel ging an Palmeiras, dem Verein von Jungstar Endrick reichte dazu ein 1:1 bei Cruzeiro.

