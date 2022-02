via

via Sky Sport Austria

Der FC Sevilla ist bis auf drei Punkte an den spanischen Fußball-LaLiga-Tabellenführer Real Madrid herangerückt.

Der härteste Verfolger feierte am Freitagabend zum Auftakt der 23. Runde einen 2:0-Heimsieg gegen den auf Rang 14 liegenden Club Elche. Alejandro Gomez (70.) und „Joker“ Rafa Mir (76.) machten mit einem Doppelschlag alles klar und sorgten dafür, dass nach drei Remis in Folge die Rückkehr auf die Siegerstraße gelang. Real ist am Samstag bei Villarreal im Einsatz.

(APA)/Bild: Imago