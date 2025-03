FCK feiert Pflichtsieg im Aufstiegskampf

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem ungefährdeten Pflichtsieg im engen Aufstiegsrennen der 2. deutschen Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Eine Woche nach der deutlichen Topspiel-Pleite in Hamburg (0:3) setzten sich die Roten Teufel auf dem Betzenberg mit 3:0 (0:0) gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg durch und eroberten zumindest vorübergehend den zweiten Platz.

Mit einem Doppelschlag nach der Pause durch Ragnar Ache (47.) und Kapitän Marlon Ritter (51.) legte das Team von Trainer Markus Anfang den Grundstein für den Sieg, Ache (70.) machte in der Schlussphase alles klar. Der 1. FC Köln kann am Abend beim Karlsruher SC aber nachlegen. Nach Punkten zog der FCK vorerst auch mit dem HSV an der Spitze gleich (beide 42). Für Regensburg bleibt die Lage im Keller nach vier Spielen ohne Erfolg brenzlig.

Sieg in Nürnberg: Hannover beendet Remis-Serie

Hannover 96 hat seine Remis-Serie beendet und hält Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter gewann ihr Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg am 24. Spieltag mit 2:1 (1:1) und bejubelte nach fünf Unentschieden in Serie erstmals wieder einen Sieg.

Stefanos Tzimas (36.) hatte Nürnberg zunächst in Führung gebracht, Enzo Leopold (42.) per direktem Freistoß und Josh Knight (57.) drehten die Partie für Hannover. Breitenreiter, der in der Winterpause für Stefan Leitl übernommen hatte, bleibt als 96-Coach damit ungeschlagen – nach einem mühsamen 1:0 gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg hatte es zuletzt jedoch nur noch Remis gegeben.

Joker Polter sticht: Braunschweig rettet Remis im Kellerduell

Eintracht Braunschweig hat im Kellerduell den direkten Rivalen SSV Ulm dank eines Kraftakts auf Distanz gehalten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning lief gegen den Aufsteiger lange einem Rückstand hinterher, schaffte am Ende aber ein 1:1 (0:1). Braunschweig bleibt damit auf Relegationsplatz 16 drei Punkte vor dem Vorletzten Ulm.

(SID) / Bild: Imago