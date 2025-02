Hinspiel-Pleite für Schwab und PAOK – Porto und Roma mit Remis

PAOK mit dem Österreicher Stefan Schwab muss in den Playoffs der UEFA Europa League eine bittere 1:2-Pleite gegen den FCSB hinnehmen.

Die Griechen gingen zwar durch Samatta in Führung, doch noch vor der Pause flog Taison mit Gelb-Rot vom Platz. Durch Tore von Gheorghita und Dawa drehten die Gäste das Spiel in der zweiten Hälfte.

Roma mit Remis bei Porto

Mit Mats Hummels als Bankdrücker hat die AS Roma einen großen Schritt Richtung Europa-League-Achtelfinale verpasst. Beim FC Porto kamen die Italiener am Donnerstag im Playoff-Hinspiel nur zu einem 1:1 (1:0). 2014er-Weltmeister Hummels, der in der Serie A zuletzt von Trainer Claudio Ranieri geschont worden war, saß 90 Minuten auf der Bank.

Im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) im heimischen Olympiastadion müssen die Römer nun gewinnen, um das Ticket für die Runde der letzten acht zu lösen. In Porto brachte Zeki Celik (45.+5) die Gäste in Führung, Francisco Moura (67.) glich für die Portugiesen aus. Roms Bryan Cristante (72.) sah im zweiten Durchgang wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

HIGHLIGHTS | FC Porto – AS Roma | Playoff-Hinspiel

AZ Alkmaar fertigt Galatasaray Istanbul klar und deutlich mit 4:1 ab, Twente schlägt Bodo/Glimt spät mit 2:1.

Die Tore im VIDEO:

Tor – 1:0 Ally Samatta (21.) | PAOK-FCSB

Tor – 1:1 Andrei Gheorghita (50.) | PAOK-FCSB

Tor – 1:2 Joyskim Dawa (60.) | PAOK-FCSB

Tor – 1:0 Sven Mijnans (12.) | AZ-GAL

Tor – 1:1 Roland Sallai (20.) | AZ-GAL

Tor – 2:1 Troy Parrott (37./E.) | AZ-GAL

Tor – 3:1 Jordy Clasie (58.) | AZ-GAL

Tor – 4:1 David Moller Wolfe (66.) | AZ-GAL

(Red./SID) / Bild: PAOK FC (X)