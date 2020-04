Federer plädiert für Zusammenschluss von ATP und WTA – und erhält viel Zuspruch

Der Vorschlag von Tennis-Altmeister Roger Federer, die Damen- und Herrentour auf Organisationsebene zusammenzulegen, erntete zahlreiche zustimmende Reaktionen. “Ich stimme völlig zu”, ließ etwa die Nummer zwei der Welt, Rafael Nadal, auf Twitter wissen. “Du bist nicht der einzige”, meinte ebendort Simona Halep, regierende Königin von Wimbledon.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men’s and women’s tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020