Federer unterliegt bei Comeback im Genf-Achtelfinale

Das nächste Comeback von Roger Federer auf der Tennis-ATP-Tour ist misslungen. Der 39-jährige Schweizer verlor am Dienstag im Achtelfinale von Genf im ersten Spiel nach mehr als zweimonatiger Pause gegen den Spanier Pablo Andujar nach 1:54 Stunden mit 4:6,6:4,4:6. In der ersten Runde hatte der langjährige Weltranglistenerste, dessen großes Saisonziel das Rasen-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon ist, ein Freilos. Ein frühes Favoriten-Aus gab es auch für Serena Williams in Parma.

Nach dem verlorenen ersten Satz kam Federer besser ins Spiel und schaffte ein schnelles Break, welches er bis zum Satzende hielt. Mit einer präzisen Vorhand sicherte er sich den Satzausgleich. Auch zu Beginn des dritten Durchgangs ging Federer mit einem Break zum 3:1 in Führung. Doch dann ließen die Kräfte des 20-fachen Grand-Slam-Siegers nach und die Fehler häuften sich. Nachdem er noch die ersten zwei Matchbälle des Spaniers souverän abwehren konnte, landete beim dritten eine verunglückte Vorhand Federers im Aus.

Zuletzt hatte Federer beim Turnier in Doha im März sein Comeback nach mehr als einem Jahr Pause wegen zweier Knie-Operationen gefeiert. Dort schied der 20-fache Grand-Slam-Champion in der zweiten Runde aus. Danach hatte er sich wieder zurückgezogen und im Training weiter an seiner Fitness gearbeitet.

Frühes Aus auch für Serena Williams

In Parma zog Williams gegen die Tschechin Katerina Siniakova im Achtelfinale mit 6:7(4),2:6 den Kürzeren. Nach ausgeglichenem ersten Satz gewann Siniakova ab Mitte des zweiten Durchgangs 15 Punkte nacheinander und hatte drei Matchbälle. Die 39-jährige US-Amerikanerin wehrte die ersten beiden noch ab, beim dritten landete eine Vorhand der langjährigen Weltranglistenersten aber im Aus. Damit gab es nach dem ersten Sieg auf der WTA-Tour seit drei Monaten gleich wieder einen Rückschlag für die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin.

Williams war in der vergangenen Woche beim Masters-1000-Turnier in Rom gleich in ihrem Auftaktmatch gescheitert und hatte danach eine Wildcard für die nur mit 189.708 Euro dotierte Tennis-Veranstaltung angenommen, um Spielpraxis für die French Open in Paris zu sammeln. Seit ihrem Halbfinal-Out bei den Australian Open im Februar hatte sie bis zu ihrer Rückkehr in Rom kein Match mehr bestritten. Die French Open beginnen am 30. Mai.

(APA).

Beitragsbild: Imago.