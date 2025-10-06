Federico Gatti erzielt das Tor des 2. CL-Spieltags

Das Ergebnis im Sky-Voting steht fest: Federico Gatti hat das Tor des zweiten Spieltags in der UEFA Champions League erzielt.

Der Verteidiger von Juventus Turin erzielte beim 2:2 der „Alten Dame“ beim FC Villarreal in der 49. Minute ein spektakuläres Fallrückzieher-Tor. Die Sky-Userinnen und -User haben das zwischenzeitliche 1:1 des Italieners zum Tor des zweiten Spieltages gewählt.

HIGHLIGHTS | Villarreal – Juventus | 2. Spieltag

Damit setzte sich der Juve-Akteur im Sky-Voting knapp vor Mislav Orsic (FC Pafos – Tor gegen Bayern München) und Kylian Mbappé (Real Madrid – Tor gegen Kairat Almaty) durch.

Gatti erzielt CL-Tor des zweiten Spieltags – Diese Treffer standen zur Auswahl

Bild: Imago