Fehervar muss sich Red Bull Salzburg geschlagen geben

Fehervar AV19 musste sich Red Bull Salzburg auswärts 3:5 geschlagen geben. Die Ungarn hätte damit die Chance gehabt, die Tabellenführung zu übernehmen. Doch Salzburg ging gegen durch Tore von Rick Schofield (7.) und Taylor Chorney (11.) schnell 2:0 in Führung. Die nächsten Abschnitte verliefen ausgeglichener, die Ungarn blieben immer gefährlich. Daniel Jakubitzka (43.) und Jack Skille (53.) mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend sorgten aber letztlich für die Entscheidung. Durch den ersten Erfolg nach fünf sieglosen Partien in Folge rückte Salzburg in der Tabelle auf Platz sieben vor.

