Fehervar unterliegt VSV nach Verlängerung – KAC neuer Zweiter

Der überlegene Tabellenführer Fehervar hat in der ICE-Eishockeyliga auswärts beim VSV eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Ungarn verloren am Donnerstag in Villach nach Verlängerung mit 1:2. Erster Verfolger mit sieben Punkten Rückstand ist nun der KAC. Die Rotjacken feierten einen 2:0-Heimerfolg gegen Pustertal. Meister Salzburg rang Ljubljana mit 4:3 nach Overtime nieder.

In einem packenden Duell lagen die „Bullen“ bereits mit 1:3 zurück, ehe Florian Baltram und Ali Wukovits mit einem Doppelschlag binnen 14 Sekunden (45.) die Verlängerung erzwangen. In dieser traf Ryan Murphy nach knapp vier Minuten zum umjubelten Siegtreffer. Damit gewann der Meister auch das siebente Duelle in Serie mit den Slowenen und sprang in der Tabelle auf Rang drei.

Vienna Capitals und HCB Südtirol gewinnen

Leader Fehervar ging in Villach zunächst standesgemäß durch Carter Robertson in Führung (14.), Andrew Desjardings brachte den VSV in die Overtime (51.). In dieser avancierte Robert Sabolic nach exakt 100 Sekunden zum Matchwinner für die Kärntner. Rivale KAC gelang im Duell mit Pustertal in Unterzahl durch Johannes Bischofberger (10.) die Führung. Raphael Herburger legte im zweiten Drittel nach (31.). Die Rotjacken hievten sich mit nun 59 Punkten vorbei an den Black Wings Linz auf Rang zwei. Die nun viertplatzierten Linzer unterlagen den Pioneers Vorarlberg auswärts deutlich mit 3:7.

Die Vienna Capitals durften indes erstmals in der Saison drei Erfolge in Serie bejubeln. Beim 3:2 nach Verlängerung in Graz avancierte Nico Brunner (65.) zum Matchwinner für die Wiener. Bereits zuvor hatten die Caps die Verpflichtung des Kanadiers Zane Franklin bekanntgegeben. Der 24-Jährige Offensivspieler kam beim Duell mit dem Ligaschlusslicht allerdings noch nicht zum Einsatz.

Im italienischen Duell setzte sich HCB Südtirol klar mit 5:2 bei Asiago durch. Am Samstag geht der letzte Spieltag vor dem Jahreswechsel über die Bühne.

(APA)

Bild: GEPA