Fehervar zog dank Niederlagen von Linz und KAC davon

Fehervar hat am zweiten Weihnachtsfeiertag die Führung in der ICE-Eishockeyliga auf neun Punkte ausgebaut. Die Ungarn feierten gegen Schlusslicht Graz99ers einen 5:2-Heimerfolg, während die drei Verfolger verloren. Die Black Wings Linz mussten sich zu Hause dem HC Innsbruck mit 1:3 geschlagen geben, der KAC unterlag bei Olimpija Ljubljana 6:7 nach Penaltyschießen. Titelverteidiger Red Bull Salzburg verlor in Wien gegen die Vienna Capitals mit 2:3.

Fehervar nutzte die Umfaller der Konkurrenz und zog vor allem dank des dreifachen Torschützen Balint Magosi an der Spitze davon. Nach einem Magosi-Doppelpack im ersten Drittel schafften die Grazer durch Clemens Krainz (44.) und Anthony Salinitri (47.) den Gleichstand. Doch 15 Sekunden nach dem Ausgleich brachte Magosi die Ungarn neuerlich und letztlich entscheidend wieder in Führung.

Bereits neun Punkte zurück folgen die Black Wings und der KAC. Die Oberösterreicher, die zuletzt neun Heimsiege hintereinander gefeiert hatten, gingen gegen Innsbruck mit einem 1:0 in die erste Pause, doch Kevin Roy (21.), Corey Mackin (27.) und Senna Peeters (60./EN) schossen die Tiroler zum Sieg. Die Linzer blieben in der heimischen Eisarena damit erstmals seit 24. September punktelos.

Der KAC vergab die große Chance, die Black Wings von Rang zwei zu verdrängen. Beim Torfestival in Ljubljana lagen die Klagenfurter nach dem ersten Drittel mit 3:0 voran, verspielten diesen Vorsprung ebenso wie im Finish eine Zwei-Tore-Führung. Die Slowenen kämpften sich in der 55. Minute mit zwei Treffern innerhalb von 26 Sekunden in die – torlose – Verlängerung und holten dank des überragenden Miha Zajc noch zwei Punkte. Der slowenische Teamspieler erzielte vier Tore, bereitete einen Treffer vor und verwertete im Penaltyschießen als einziger Spieler seinen Versuch.

Salzburg hat nach der vierten Niederlage in den jüngsten fünf Partien bereits zehn Punkte Rückstand auf Fehervar. Die Wiener Führung durch Lukas Pfiff (30.) glich Peter Hochkofler (34./PP) aus. Im Schlussdrittel sorgten Mathias Böhm (47.) und Lukas Kainz (60./EN) vor 4.470 Fans für die Entscheidung zugunsten der Caps. Ryan Murphy gelang 38 Sekunden vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer. Nach dem dritten Sieg im dritten Saisonduell mit dem Meister liegen die Wiener noch vier Punkte hinter Rang zehn, der einen Platz im Pre-Play-off bringt.

(APA)/Bild: GEPA