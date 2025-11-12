Fehlende Impfung! Trio um Alvarez fehlt Argentinien in Testspiel

Ein Trio um Atletico-Star Julian Alvarez wird der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft bei einem Testspiel aufgrund einer fehlenden Impfung fehlen.

Der Fußball-Weltmeister von 2022 bestreitet am kommenden Freitag (14. November) in Luanda ein Testspiel gegen Angola. Der afrikanische Küstenstaat hat seit der Gelbfieber-Epidemie in den Jahren 2015 und 2016 eine Impfpflicht gegen die Krankheit für Einreisende eingeführt. Eine Impfung, die Alvarez und seine Mitspieler Nahuel Molina und Giuliano Simeone nicht vorweisen können.

Alvarez & Co. nicht gegen Gelbfieber geimpft

Das Trio von Atletico Madrid darf somit nicht nach Angola einreisen und wird Trainer Lionel Scaloni am Freitag fehlen. Der argentinische Verband betont in einer Aussendung, dass es sich nicht um eine sportliche oder disziplinäre Maßnahme handelt und keine Verletzungen vorliegen. Alvarez präsentiert sich in der laufenden Saison in starker Form. Der 25-Jährige hält für Atletico bei 13 Torbeteiligungen (neun Tore, vier Assists) in 15 Spielen. Für die Nationalmannschaft traf der Stürmer in 49 Spielen 13 Mal.

Auch Enzo Fernandez vom FC Chelsea wird Argentinien in den kommenden Länderspielen fehlen. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Knieverletzung und wird während der Länderspielpause in London verweilen.

Bild: Imago