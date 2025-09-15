Fehlstart für Mahomes & Co. perfekt! Eagles schlagen Chiefs erneut

Die Philadelphia Eagles haben das hart umkämpfte Super-Bowl-Rematch der NFL gewonnen und Star-Quarterback Patrick Mahomes den ersten 0:2-Fehlstart seiner Karriere beschert. Die Eagles setzten sich bei den Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium in der Nacht zum Montag mit 20:17 durch – auch, weil Mahomes eine ganz bittere Interception warf. Die Chiefs hatten in der kompletten vergangenen Regular Season nur zwei Spiele verloren (15:2).

Beim Stand von 10:13 schien Mahomes in der Endzone in erprobter Connection seinen Tight End Travis Kelce zu finden, doch Rookie-Safety Andrew Mukuba fing den Pass ab und trug den Ball 41 Yards in die andere Richtung. „Hätte ich ihn einen Tick später geworfen, auf seine Brust, hätte er den Hit eingesteckt und es wäre ein Touchdown geworden“, sagte Mahomes, der zum ersten Mal seit seiner Highschool-Saison 2011 mit zwei Niederlagen in eine Saison startete. So musste Kelce jedoch versuchen, den Ball auf Kniehöhe zu fangen, was misslang.

Star-Runningback Saquon Barkley war ohne Gegnerkontakt zum ersten Eagles-Touchdown gelaufen (0:7). Die Chiefs schlugen zurück, zum 10:7 trug Mahomes den Ball selbst mit einem längeren Lauf über die Linie. Nach mehreren Field Goals vollendete Eagles-Quarterback Jalen Hurts zum 20:10 mit dem berüchtigten „Tush Push“, einem Ramm-Vorstoß im Gedränge für das letzte Yard. Vor der Saison hatten beim Liga-Meeting zwei Stimmen gefehlt, um das umstrittene Play zu verbieten.

Mahomes gelang noch ein spektakulärer Touchdown-Pass auf Tyquan Thornton, für eine Wende reichte es aber nicht mehr. „Wir haben gegen zwei gute Teams gespielt, aber Fehler in entscheidenden Momenten gemacht“, sagte Mahomes: „Ich bin gespannt, wie wir in den kommenden Wochen reagieren werden.“ Die Eagles stehen bei 2:0.