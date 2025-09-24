Fehlstart! Sturm unterliegt Midtjylland nach Christensen-Patzern

Sturm Graz ist mit einer Niederlage in die Ligaphase der Europa League gestartet. Beim Wiedersehen mit dem dänischen Klub FC Midtjylland verlor die Elf von Trainer Jürgen Säumel mit 0:2 (0:1).

Die Grazer gerieten gegen die Dänen bereits früh in Rückstand, als sich Sturm-Torhüter Oliver Christensen den Ball nach einer Ecke unglücklich ins eigene Tor bugsierte (7.). Kurz vor Schluss rückte der Grazer Goalie erneut in den Fokus und ließ einen harmlosen Kopfball von Diao zum 2:0 durchrutschen (88.).

Mehr Informationen in Kürze!

Alle Tore:

1:0 – Christensen (Eigentor)

2:0 – Ousmane Diao

Beitragsbild: Imago