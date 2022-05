Feiert Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam den großen Erfolg? Das Finale der UEFA Europa Conference League gegen AS Roma live bei Sky Sport Austria

Das Finale der UEFA Europa Conference League zwischen AS Roma und Gernot Trauners Feyenoord Rotterdam am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Wer gewinnt die erste Ausgabe der UEFA Europa Conference League? Im Finale des dritten europäischen Wettbewerbs treffen am Mittwoch AS Roma und Feyenoord Rotterdam aufeinander. Während Roma-Coach Jose Mourinho seine Titelsammlung um eine weitere Trophäe aufstocken will, ist Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam auf der Jagd nach dem ersten internationalen Erfolg seit 2002, als die Holländer Borussia Dortmund im Finale des UEFA-Pokals besiegten. Wer kann sich im Endspiel in Tirana durchsetzen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird das Finale von Johannes Brandl und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen. Live aus Albanien meldet sich Kommentator David Eder.

