Feldhofer: „Die Chance auf Europa lebt und das ist unser großer Traum“

via

via Sky Sport Austria

Rapid hat aus eigener Kraft den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Wiener feierten am Sonntag zum Abschluss der 22. Runde auch dank eines Doppelpacks von Bernhard Zimmermann (15., 57.) einen 3:0-Heimerfolg gegen Austria Klagenfurt und beendeten den Grunddurchgang mit 31 Punkten auf Rang fünf. Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer spricht im Sky-Interview über den Einzug in die Meistergruppe und blickt auf die kommenden zehn Spiele.

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid Wien):

…nach dem Erreichen der Meistergruppe: „Die Jungs haben es sich verdient. Ich freu mich für die Truppe. Es war nicht einfach. Seit meiner Ära war wirklich jedes Spiel zu liefern. Sie haben es gut gemeistert.“





Feldhofer weiter: „Aber wir sind noch nicht angekommen. Es war ein nächster Schritt, aber mehr ist es dann auch nicht.“



…zur Meistergruppe: „Wir freuen uns jetzt auf zehn super Spiele und zwei Derbys. Die Chance auf Europa lebt. Und das ist unser großer Traum.“



…angesprochen auf Bernhard Zimmermann: „Gratulation. Er hat eine unglaubliche Woche hinter sich.“