Feldhofer nach Sieg: „Zufrieden, dass wir auswärts gewonnen haben“

Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer begab sich nach dem 2:1-Auswärtssieg im Playoff-Hinspiel um den Europacup zum Sky-Interview:

…zur Elfmeter-Situation um Marco Grüll und Ferdinand Oswald: „Dass man hier einen VAR braucht. Das muss der Schiedsrichter eigentlich am Spielfeld entscheiden. Da gibt es keine zweite Meinung.“

…über das Spiel: „Wir haben die Situation angenommen, waren bereit und sind furios gestartet. Ja, wir hätten nach dem 2:0 auch 3:0 in Führung gehen müssen. Ja, wir hätten auch einen Elfmeter bekommen müssen. Und ja, wir haben wieder einen Verletzten mehr. Es passt einfach zu unserem Frühjahr. Wir nehmen es trotzdem an und ich bin sehr zufrieden, dass wir hier auswärts gewonnen haben. Ich bin richtig stolz, wie wir die Situation gemeistert haben, wie wir als Einheit aufgetreten sind und alle weggelassen haben, was rundherum war. Jetzt haben wir eine tolle Ausgangssituation, mit der Auswärtstorregel natürlich noch etwas besser. Wir brauchen wieder eine Mannschaft, die als Einheit auftritt und über die Grenzen geht, im physischen wie mentalen Bereich.“

