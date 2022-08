Feldhofer schließt Rücktritt aus und fordert Geduld

via

Beim SK Rapid herrscht Unruhe. Nach der gescheiterten Conference-League-Quali kündigten Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek und Präsident Martin Bruckner ihren Rücktritt an.

Auch Trainer Ferdinand Feldhofer ist nach dem Aus gegen den FC Vaduz nicht unumstritten. Gegen den SK Sturm will Rapid in der Bundesliga voll angreifen und das vereinsinterne Chaos so gut wie möglich ausblenden.

„Wir werden gemeinsam gestärkt da rauskommen“, versicherte der Coach der Grün-Weißen. Dennoch ist Feldhofer klar: „Ich denke, Kritik ist berechtigt. Man hinterfragt alles.“ Einen Rücktritt schloss der 42-Jährige aus.