Feldhofer über Hofmann: „Das war alles okay, hat alles fein gepasst“

via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige Trainer des SK Rapid Wien, Ferdinand Feldhofer, war am Montagabend zu Gast bei „Talk & Tore“. Der 43-Jährige spricht über seine Zeit in Hütteldorf und seinen Ex-Mitspieler und jetzigen Geschäftsführer Sport, Steffen Hofmann.

…ob er zur falschen Zeit Trainer bei Rapid gewesen sei: „Ja, das kann sein. Ich denke, dass sie jetzt sehr gefasst sind und bei Rückschlägen die positiven Schlüsse hervorheben. Ein Miteinander ist deutlich zu spüren, so soll es sein. Das ist das Einzige, worum ich Zoki ein bisschen beneide, das hätte ich auch gerne gehabt. Das war nicht der Fall. Es war alles okay vom Zoki, ich muss ihn da ein bisschen in Schutz nehmen, wenn wir über den Kader und Leistungsstärke reden. Es hat zu diesem Zeitpunkt ein gewisses Budget gegeben, mehr war dann meines Wissens nicht drinnen. Rapid wird nicht meine letzte Station gewesen sein. Man muss vorangehen, muss positiv sein.“

…ob Steffen Hofmann, auch in der Wahlkampfphase, zu ihm immer offen und ehrlich gewesen sei: „Ich gehe davon aus. Steffen hat im Frühjahr den Job als Sportkoordinator übernommen, hat mit mir sehr eng zusammengearbeitet. Das war alles okay, hat alles fein gepasst. Im Sommer und Herbst dann weniger, weil er, wie wir wissen, auch andere Themen zu bearbeiten gehabt hat. Ich könnte nicht sagen, dass ich etwas gespürt hätte, was nicht gepasst hat.“

…über seine Zeit als Trainer von Rapid Wien: „Mir war klar, worauf ich mich einlasse, dass es alles andere als einfach wird. Damals waren die Vorgaben, dass der Umbruch im Sommer stattfinden soll. Wir haben ihn dann früher eingeleitet. Mir blieb auch wenig über, dass ich das nicht akzeptiere. Im Nachhinein war mein größter Fehler, dass ich nicht schon im Jänner gesagt habe ‚Nein Stop, das ist zu früh, das war nicht so vereinbart‘. Ich Nachhinein ist man aber immer gescheiter. Ich habe jeden Tag, jede Stunde genossen, habe wunderbare Zeiten erlebt. Ich wünsche dem Verein nur das Beste.“

Die ganze Sendung zum Nachsehen: