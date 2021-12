„Wünsche kann man immer haben“: Feldhofer widmet sich Kaderplanung

via

Mit einem Doppelerfolg in die Winterpause: Der SK Rapid Wien bezwingt nach dem KRC Genk in der Europa League auch Ligagegner Admira. Bis zum Wiederbeginn wird sich SCR-Coach Ferdinand Feldhofer nun Gedanken über die Kaderplanung machen.

„Es war ähnlich wie am Donnerstag ein absoluter Kampfsieg. Es war nicht amüsant, aber das fragt morgen keiner mehr“, sagt der Rapid-Trainer nach dem erkämpften Erfolg. Zum Foul von Emanuel Aiwu, für den Admira-Betreuer Andreas Herzog einen Platzverweis forderte, hat Feldhofer eine andere Meinung: „Ich glaube, er hat ihn nicht direkt erwischt. Ich glaube, eine Gelbe geht in Ordnung.“

Während die Spieler in den nächsten Wochen pausieren dürfen, wird er sich nun mit der Kaderplanung und vor allem mit den auslaufenden Verträgen beschäftigen: „Manche werden vielleicht verkauft werden, manche nicht. Das wird in den nächsten Tagen besprochen. Wünsche kann man immer haben, aber ich denke, es wird auch sehr gut im Nachwuchs gearbeitet, also warum nicht Junge einbauen?“

