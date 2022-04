Für Rapid hat es in der Red Bull Arena wieder nichts zu holen gegeben. Die Hütteldorfer hielten gegen Salzburg am Sonntagabend zwar bis zur Nachspielzeit ein 1:1, kassierten in der 94. Minute aber doch noch den Gegentreffer. Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer analysiert im Sky-Interview die Last-Minute-Niederlage und spricht dabei auch Lob an Sieger Salzburg aus.