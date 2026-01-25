Feller in Lauerstellung am Ganslernhang – Meillard zur Pause vorne

Manuel Feller zeigt im ersten Slalom-Durchgang am Ganslernhang eine beherzte Fahrt und bringt sich in Lauerstellung auf eine Top-Platzierung.

Zur Pause führt der Schweizer Loic Meillard vor dem Finnen Eduard Hallberg (+0,35 Sekunden) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,47). Direkt dahinter reiht sich Manuel Feller ein, der nur eine Hundertstel hinter dem Norweger liegt. Johannes Strolz (+1,16) liegt ex-aequo mit Lucas Pinheiro Braathen auf dem 11. Rang und kann sich Hoffnungen auf eine gute Platzierung vor der Olympia-Nennfrist machen.

„Es war ein solider Lauf. Dass es so gut war, habe ich mir nicht gedacht. Es war nur eine stabile Fahrt, nichts Besonderes. Aber das hat sich über die Jahre gezeigt, dass das besser ist hier runter“, meinte Feller nach seiner ersten Fahrt.

Marco Schwarz hatte als 17. bereits 1,64 Sek. Rückstand, Fabio Gstrein 1,93 (22.). Joshua Sturm (24.) und Dominik Raschner (29.) dürfen mit guter Nummer ins Finale der Top 30 ab 13.30 Uhr gehen. Michael Matt, in Wengen zuletzt bester ÖSV-Fahrer, verpasste die Qualifikation als 31. um vier Hundertstel. Adrian Pertl und Simon Rueland schieden genauso wie der Weltcup-Führende Atle Lie McGrath (NOR) aus.

Bild: GEPA