Fenerbahce gelingt vor Austria-Match ein Kantersieg in der Liga

Fenerbahce hat sich für das Europa-League-Gastspiel bei der Wiener Austria warmgeschossen und dabei noch Kräfte gespart.

In der türkischen Meisterschaft feierte der Istanbuler Großclub am Montag einen 6:0-Kantersieg bei Stadtrivale Kasimpasa. Schon zur Pause stand es 3:0, Joshua King (8.), Enner Valencia (33., 58.), Emre Mor (45.+3) und Arda Güler (86., 92.) trafen. Der Gegner spielte allerdings ab der 16. Minute in Unterzahl.

Es war der erste Ligasieg für Fenerbahce der Saison nach einem 3:3 gegen Aufsteiger Ümraniyespor zum Auftakt. Am Donnerstag (21.00 Uhr) steigt in Favoriten das Play-off-Hinspiel zur Europa League.

