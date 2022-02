Ferdy Druijf: „Ich freue mich über den ersten Sieg mit Rapid“

via

Rapid hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale der Europa-Conference-League eine gute Ausgangsposition geschaffen. Die Wiener feierten am Donnerstagabend im Sechzehntelfinal-Hinspiel im Allianz Stadion gegen Vitesse Arnheim einen schmeichelhaften 2:1-(2:0)-Erfolg und würden damit am 24. Februar (21.00 Uhr/live auf Sky Sport Austria) schon bei einem Remis in den Niederlanden das Ticket für die nächste Runde buchen.

Der Anfang Februar aus der Ehrendivision von AZ Alkmaar gekommene Ferdy Druijf kam ausgerechnet im Duell mit seinen Landsleuten zu seinem Startelfdebüt und krönte dieses mit seinem Tor schon nach 33 Sekunden.

Nach dem Spiel sagte der Rapid-Neuzugang: „Ich freue mich über den ersten Sieg mit Rapid. Nach der Roten-Karte wurde es natürlich schwierig.“

Ferdy Druijf



…zu seinem Tor: „Es war perfekt. Vor dem Spiel haben wir gesagt, dass ich zur ersten Stange gehe, aber im Spiel haben wir uns nochmals angesehen und dann bin ich zur zweiten Stange gegangen und der Ball ist dann genau auf meinen Kopf gekommen. Es war ein gutes Tor und ein guter Start für uns.“



…angesprochen auf das Rückspiel: „Wir müssen gut sein, alles geben und dann hoffen wir, dass es für die nächste Runde reicht.“

