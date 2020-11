Fernandes-Traumtor! Manchester United lässt Basaksehir keine Chance

via

Tabellenführer Manchester United ließ mit einem 4:1-Sieg gegen Istanbul Basaksehir nichts anbrennen.

Mann des Spiels war Bruno Fernandes mit einem frühen Doppelpack (7., 19.). Den dritten United-Treffer, seinen fünften in dieser CL-Saison, besorgte Marcus Rashford per Elfmeter nach Foul an ihm selbst (35.). Im Finish war auch noch Daniel James erfolgreich (92.).

Bruno Fernandes holt den Hammer raus! 1:0 für United (7.)

2:0 Manchester: Bruno Fernandes nutzt einen Günok-Patzer (19.)

Elfer für ManUnited: Marcus Rashford verwandelt zum 3:0 (35.)

Basaksehir verkürzt durch Deniz Türüc auf 3:1 (75.)

Daniel James mit dem 4:1 für Manchester United (90.+2)

