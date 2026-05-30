Fernandez holt in Mugello seinen ersten Sprint-Sieg

Der spanische Motorradfahrer Raul Fernandez hat sich am Samstag seinen ersten Sprintsieg in der MotoGP geholt.

In Mugello triumphierte der Aprilia-Pilot 1,289 Sekunden vor seinem Markenkollegen und Landsmann Jorge Martin, Platz drei ging an den italienischen Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio. WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) wurde Vierter, Titelverteidiger Marc Marquez landete bei seinem Comeback nach zweifacher Operation (Mittelfuß und Schulter) auf Rang fünf.

(APA)

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