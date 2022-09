Fernando schlimmer verletzt als angenommen

via

Fußball-Meister Salzburg muss weiter auf Einsätze von Stürmer Fernando verzichten. Der Brasilianer, der sich vor dem Champions-League-Duell bei Chelsea am Oberschenkel verletzt hatte, wird auch am Samstag im Bundesliga-Schlager gegen den LASK fehlen. Auch ein Auflaufen im Champions-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb drei Tage später ist unwahrscheinlich. Die Muskelverletzung sei „doch schlimmer als für mich zuletzt erwartet“, sagte Trainer Matthias Jaissle am Donnerstag.

Jaissle sprach aber dennoch von einem Topspiel gegen den LASK. „Es ist geil, dass es direkt nach der Pause wieder so losgeht, da sind die Sinne geschärft – zumindest beim Trainerteam, ich hoffe auch bei den Spielern“, sagte Jaissle. Die Qualität im Kader sei auch ohne Fernando hoch, alle Nationalspieler seien gesund von ihren internationalen Einsätzen zurückgekehrt, verriet der Deutsche.

