Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky

Am heutigen Samstag ab 16:00 Uhr Austria Wien – WAC, Austria Lustenau – Blau-Weiß Linz und WSG Tirol – SCR Altach exklusiv bei Sky

Sky-Experte am Samstag: Peter Stöger

Alfred Tatar ist als Sky-Analyseexperte im Einsatz

Streame die ADMIRAL Bundesliga live mit dem Sky X-Traumpass!

Die Qualifikationsgruppe der Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag kommt es zwischen Austria Wien und Wolfsberg zum direkten Duell um die Spitze der Qualifikationsgruppe. Die Wiener sind seit drei Spielen sieglos und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Kärntner Verfolger. Ob die Wolfsberger sich an die Spitze setzen können, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich geht der Abstiegskampf in die nächste Runde, wenn Altach bei der WSG Tirol zu Gast ist. Die Vorarlberger brauchen nur ein Unentschieden, um sich den Klassenerhalt zu sichern. Ab 16:00 Uhr sehen Sky Zuseher:innen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zudem trifft in Bregenz Austria Lustenau auf Blau-Weiß Linz. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 11. Mai 2024

16:00 Uhr

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – FC Blau Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA