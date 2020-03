Ferrari-Chef: WM-Saison könnte bis Jänner 2021 dauern

Die WM-Saison der Formel 1 könnte laut Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bis in den Jänner 2021 verlängert werden.

Mit dieser Ausdehnung und der Kürzung der Grand-Prix-Wochenenden auf zwei Tage könnte die Saison trotz der Coronavirus-Pandemie gerettet werden, sagte der Italiener gegenüber Sky Sport. Die Führung der Königsklasse des Autorennsports hofft, ab Sommer 15 bis 18 Rennen durchzuführen.

Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey und der Weltverband hätten von den Rennställen völlig freie Hand bekommen, um möglichst bald einen Kalender zu erstellen. Die Teams befänden sich in ständigem Dialog, sagte Binotto. “Ich weiß, so wie die anderen Teamchefs, dass das entscheidende Momente sind.”

Man bespreche diverse Ideen, zwei oder drei Rennen im Jänner zählten dazu. “Wenn das hilft, eine komplettere WM-Saison 2020 zu haben, dann besteht eine große Möglichkeit dafür”, erklärte Binotto. Die Saison 2021 begänne mit gleichem Reglement ohnehin erst im März.

Mindestens acht Rennen sind nötig, um einen Weltmeister zu küren. Nach derzeitigem Stand wäre der Kanada-GP in Montreal am 14. Juni der Auftakt, der GP in Abu Dhabi am 29. November das Saisonfinale.

(APA)

Beitragsbild: GEPA