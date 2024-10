Ferrari-Duo im Austin-Training vorne

Ferrari-Pilot Carlos Sainz ist im ersten und einzigen Trainingslauf vor dem Formel-1-Grand-Prix in Austin die Bestzeit gefahren.

Der Spanier lag am Ende nur 21 Tausendstelsekunden vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc, Dritter war am Freitag Weltmeister Max Verstappen (+0,253 Sek.) im Red Bull. Lando Norris, der WM-Herausforderer des Niederländers, folgte auf dem vierten Platz – unmittelbar vor seinem McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri.

Da auf dem Circuit of The Americas an diesem Wochenende auch der vierte Sprint in diesem WM-Jahr stattfindet, ist später noch die Sprint-Qualifikation angesetzt. Start ist um 23.30 MESZ (live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) . In der WM führt Verstappen aktuell 52 Punkte vor Norris, sechs Grand-Prix-Stationen sind noch zu absolvieren.

(APA)

Bild: Imago