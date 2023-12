Ferrari gibt Termin für Auto-Präsentation bekannt

Ferrari stellt seinen Formel-1-Rennwagen für die Saison 2024 am 13. Februar vor. Das kündigte Teamchef Fred Vasseur bei einer Weihnachtsfeier mit Ferrari-Mitarbeitern am Samstagabend an.

Mit den Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz werde man „bald“ eine Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit treffen, erklärte der Franzose. Beide sind bis Ende des kommenden Jahres gebunden. Die Zeichen stünden jeweils auf Vertragsverlängerung, laut Vasseur sei es das „Ziel, die Verträge vor Saisonbeginn abzuschließen“.

Die Gazzetta dello Sport berichtete zuletzt, der Monegasse Leclerc solle einen XXL-Vertrag bis 2029 erhalten, Sainz (Spanien) strebe eine Verlängerung bis mindestens 2026 an.

Nach Platz drei in der Konstrukteurs-WM 2023 hinter dem alles dominierenden Red-Bull-Rennstall sowie knapp hinter Mercedes sieht Vasseur die Scuderia, deren letzter Titel aus dem Jahr 2008 datiert, auf einem guten Weg: „Wir gehen in die richtige Richtung. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich denke, dass es aufgrund der Stabilität der Regeln eine Angleichung der Leistungen geben wird. Für Red Bull wird es schwierig sein wird, so zu dominieren, wie es das Team in dieser Saison getan hat.“

Ferrari gewann in der vergangenen Saison in Singapur durch Carlos Sainz, die weiteren 21 Grand-Prix-Erfolge gingen an Red Bull, 19 davon an Weltmeister Max Verstappen.

Im kommenden Jahr stehen 24 Grands Prix (Rekord) und sechs Sprintrennen auf dem Programm. Die Formel-1-Saison beginnt am 2. März in Bahrain und endet am 8. Dezember in Abu Dhabi.

(SID)

Artikelbild: Imago