Ferrari im ersten Mexiko-Training voran – Sainz vor Leclerc

Ferrari hat im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko den Ton angegeben. Carlos Sainz verwies seinen Teamkollegen Charles Leclerc am Freitag im Autodromo Hermanos Rodriguez um 46 Tausendstelsekunden auf Platz zwei. Die Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen folgten mit identer Zeit und 0,120 Sekunden Rückstand auf den Plätzen drei und vier. Lewis Hamilton im Mercedes und Fernando Alonso im Alpine wurden Fünfter bzw. Sechster.

Perez hat in Mexiko seinen ersten Heimsieg im Visier, dazu kämpft er gegen Leclerc um den zweiten WM-Rang. Dem Mexikaner fehlen drei Rennen vor Schluss zwei Punkte auf den Monegassen. Verstappen könnte mit einem Erfolg in Mexiko-Stadt einen neuen Rekord für die Anzahl der Saisonsiege aufstellen. Mit bisher 13 Erfolgen liegt der Niederländer gleichauf mit Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013. In dieser Saison gibt es allerdings deutlich mehr Rennen.

Nach dem Fahrer-Titel für Verstappen hatte Red Bull vergangene Woche in Austin auch bereits den Titel in der Konstrukteurs-WM fixiert. Auch Verstappens WM-Krone von 2021 ist bestätigt. Vor dem ersten Freitag-Training erreichte die Nachricht das Fahrerlager, dass sich Red Bull im Streit um die Überschreitung der Budgetobergrenze mit der Regelbehörde geeinigt hat. Das Weltmeister-Team muss 7 Mio. Dollar (6,97 Mio. Euro) zahlen. Zudem wurde die Zeit für Aerodynamik-Entwicklung – etwa im Windkanal – für die nächsten zwölf Monate um zehn Prozent reduziert.

(APA)/Bild: IMAGO