Ferrari-Pilot kann nicht in Katar starten

Sergio Perez, Teamkollege des alten und neuen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen, muss nach seinem schweren Unfall im Sprintrennen am Samstag in den Großen Preis von Katar (19.00 Uhr MESZ, live auf Sky) aus der Boxengasse starten. An Perez‘ Red Bull wurde ohne Genehmigung des Technischen Delegierten der FIA ein kompletter Motorwechsel vorgenommen, wie der Automobil-Weltverband gut zwei Stunden vor dem Start mitteilte.

Gar nicht dabei ist Singapur-Sieger Carlos Sainz. Wegen eines „Problems mit dem Kraftstoffsystem“ zog Ferrari den Rennwagen mit der Startnummer 55 zurück.

Perez, der sich im Qualifying ohnehin nur den 13. Startplatz gesichert hatte, belegt in der Fahrer-WM derzeit zwar den zweiten Platz, der Mexikaner muss angesichts starker Formschwankungen aber um seine Zukunft im Team kämpfen. „Sergio ist derzeit einfach zu weit weg von Max. Platz zwei in der WM ist gefährdet“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Samstag bei Sky und fügte an: „Generell wollen wir die vertragliche Situation bis 2024 durchziehen, aber das liegt an ihm.“

(SID)/Bild: Imago