Ferrari wohl mit neuer Lackierung

Ferrari wird in Barcelona wohl in anderer Lackierung um WM-Punkte kämpfen. Fans dürfen jedoch beruhigt sein, am traditionellen Rot wird sich nichts ändern. Der neue Lack hat einen anderen Grund.

Fans und Zuschauer sollen den Unterschied nicht einmal bemerken, wenn die Ferraris kommende Woche auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (20. bis 22.05. live auf Sky Sport F1) mit einer anderen Farbe ihre Runden drehen. Denn am Aussehen soll sich bei der Scuderia im Grunde nichts ändern, wohl aber am Gewicht der Lackierung. Das berichtet die italienische Ausgabe von Motorsport.com.

Ferrari könnte 700 Gramm einsparen

Der F1-75 ist wie viele der Konkurrenten noch übergewichtig und liegt über dem anzustrebenden Mindestgewicht von 798 Kilogramm. Um sich diesem magischen Wert anzunähern, wird man in der Motorsport-Königsklasse kreativ. Und so könnte man in Maranello rund 700 Gramm einsparen, indem man auf den Klarlack verzichtet.

Die Ferrari-Variante gilt ohnehin schon als die leichteste Lackierung im Feld, heißt es laut Motorsport-Total. Reduziert Ferrari das Gewicht aber weiterhin, dann könnte das am Ende ein paar Hundertstel an Geschwindigkeit ausmachen. Dann dürfte es den Tifosi auch egal sein, ob das Auto am Ende glänzt oder nicht – Hauptsache das Auto ist rot und schnell.

(sport.sky.de)/ Bild: GEPA