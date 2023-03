Fettner in Lillehammer-Qualifikation Fünfter

Stefan Kraft hat am Mittwochabend in der auch zur Raw Air zählenden Qualifikation für das zweite Lillehammer-Springen mit Rang 14 etwas Boden in der Gesamtwertung verloren.

Der Salzburger blieb aber Zweiter hinter Halvor Egner Granerud. Der Norweger wurde hinter dem Gesamtdritten Anze Lanisek (137 m) Quali-Zweiter. Bester ÖSV-Mann war am Mittwoch Manuel Fettner nach einem 134,5-m-Satz auf dem fünften Rang.

Auch Jan Hörl (9.) und Daniel Tschofenig (10.) sowie Michael Hayböck (17.), Clemens Aigner (26.) und Maximilian Steiner (44.) sind im Bewerb am Donnerstag (ab 16.30) dabei.