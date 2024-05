Feyenoord-Legionär Trauner: „Beste Entscheidung in meiner Karriere“

ÖFB-Legionär Gernot Trauner hat bei Feyenoord Rotterdam längst Kultstatus erreicht. Seit seinem Wechsel vom LASK zum niederländischen Traditionsverein im Juli 2021 wurde der Abwehrspieler bereits niederländischer Meister, Cupsieger und erreichte 2022 sogar das Finale der UEFA Europa Conference League. Mit den Kollegen von Flash Score News sprach Trauner a.k.a. „Kale Kletser“ im Interview u.a. seine höchst erfolgreiche Zeit in Rotterdam, die Vorfreude auf die EM 2024, den Verbleib von Ralf Rangnick als ÖFB-Teamchef, und die Erwartungen an an seinen Trainer Arne Slot, den neuen Manager vom FC Liverpool.

Kapitän Trauner musste in der abgelaufenen Saison verletzungsbedingt oft pausieren. Am Ende gab es für den Innenverteidiger mit seinem Premierentor für Feyenoord beim 4:0-Erfolg gegen Excelsior und dem gewonnen Pokalfinale (1:0-Sieg im Endspiel gegen NEC Nijmegen) doch noch ein „Happy End“.

„Es freut mich mega, dass es endlich auch mit meinem ersten Tor für Feyenoord geklappt hat. Ich glaube, man hat es auch beim Jubel gesehen, dass es mir richtig viel bedeutet hat und, dass sich meine Mitspieler so mit mir gefreut haben. Manche haben sich sogar mehr gefreut als über ein eigenes Tor. Was das Cupfinale betrifft, war es ein Riesenziel von mir, da dabei zu sein“, blickt Trauner glücklich auf die letzten Wochen zurück.

„Kale Kletser“ – der Publikumsliebling

Durch starke Leistungen auf dem Platz hat sich Trauner in die Herzen der Feyenoord-Fans gespielt. Mit dem Spitznamen „Kale Kletser“ hat der ÖFB-Legionär schon jetzt Kultstatus erreicht. Hinzu kommen die Erfolge mit dem niederländischen Klub in den letzten Jahren: Das UEFA Conference League-Finale, die gewonnene Meisterschaft 2022, der Aufstieg zum Kapitän und der Cupsieg in dieser Saison. Rückblickend spricht der Ex-LASK-Profi über seinen Wechsel nach Rotterdam von „der besten Entscheidung in meiner Karriere„.

„Ein überragender Klub mit überragenden Fans, trotzdem sehr familiär. Sie haben es mir sehr leicht gemacht, mich einzuleben und es freut mich auch, dass ich bei den Fans bisher sehr gut angekommen bin.“, schwärmt Trauner im Interview.

Rückblickend fasst er die vergangenen drei Jahre so zusammen: „Jedes der vergangenen drei Jahre war sehr speziell. Im ersten Jahr haben wir das Conference League Finale erreicht, obwohl wir bereits sehr früh in die Quali gestartet sind. Eine Mega-Reise. Im zweiten Jahr haben wir uns extrem weiterentwickelt und die Meisterschaft geholt. Auch das dritte Jahr haben wir mit dem Cuptitel vergoldet. Ich bin überglücklich und hoffe, dass ich noch eine sehr gute Zeit bei Feyenoord haben werde.“

„Natürlich wäre es schön, dann auch zu spielen“

Im Moment steht Trauner im Großaufgebot von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die ansehende UEFA EURO 2024 in Deutschland. Der Feyenoord-Legionär will sich für den finalen EM-Kader der österreichischen Nationalmannschaft empfehlen: „Die Europameisterschaft war bei mir immer im Hinterkopf. Das Jahr war durch die Verletzungen leider ein ständiges On-Off. Ich habe aber gewusst, dass ich es noch schaffen kann, bei der EURO dabei zu sein. Primär hoffe ich, dass ich hundertprozentig fit bleibe, um im finalen EURO-Kader dabei zu sein. Natürlich wäre es schön, dann auch zu spielen. Es würde mich irrsinnig freuen, wenn ich auch am Feld meinen Teil dazu beitragen kann.“

Weiters sieht er die Entscheidung von Rangnick, dem FC Bayern München abzusagen und über die Europameisterschaft 2024 hinaus Teamchef des ÖFB-Teams zu bleiben, als „extrem wichtig für den österreichischen Fußball“.

Arne Slot ist „ein unglaublicher Fachmann“

Auch über Arne Slot, seinen Feyenoord-Trainer in den letzten Jahren, hat Trauner nur lobende Worte übrig. Der 45-jährige Fußballfachmann wechselt bekanntlich zum FC Liverpool und wird dort das Erbe von Jürgen Klopp antreten: „Es tut uns natürlich weh, wir hätten ihn gerne noch länger bei uns gehabt. Liverpool und Arne Slot können sehr gut zusammenpassen. Er ist ein enormer Fachmann. Er ist auf einem sehr, sehr hohen Level. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch in der Premier League sehr positiv für ihn laufen wird.“

