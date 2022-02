FIA mit Entscheidung über Sprintrennen

Der Formel-1-Dachverband FIA plant auch in der kommenden Saison mit Sprintrennen. Dennoch wird es leichte Anpassungen geben.

Das Statement im Wortlaut:

„Nach einer Überprüfung der drei Sprintveranstaltungen im Jahr 2021 und der Erkenntnis, dass das Format positive Auswirkungen auf den Sport hat, wurden für 2022 drei Sprintveranstaltungen vorgeschlagen, was angesichts des Drucks, dem die Teams in dieser Saison durch die Einführung wichtiger Regeländerungen ausgesetzt sind, als sinnvoll erachtet wurde. Die Kommission genehmigte einstimmig die drei Sprintwettbewerbe für die kommende Saison und nahm auf der Grundlage des Feedbacks von Fans, Medien und Teams eine Reihe von Aktualisierungen des Formats vor.“

Insgesamt nimmt die FIA drei Anpassungen vor:

Der Name ändert sich von Sprint Qualifying zu Sprint, außerdem wird die Pole Position für den Grand Prix an den schnellsten Fahrer des Qualifyings am Freitag vergeben. Des Weiteren werden an die Top Acht Punkte wie folgt verteilt.

Platz 1: 8 Punkte

Platz 2: 7 Punkte

Platz 3: 6 Punkte

Platz 4: 5 Punkte

Platz 5: 4 Punkte

Platz 6: 3 Punkte

Platz 7: 2 Punkte

Platz 8: 1 Punkt

Die Sprintrennen sind für die Grand Prix von Emilia-Romagna, Österreich und Brasilien angesetzt worden. 2021 wurden sie in Silverstone, Monza und Sao Paulo ausgetragen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago