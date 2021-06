FIA will Boxenstopps künstlich einbremsen – Red Bull sauer

Kaum eine Woche vergeht in der Formel 1, in der nicht ein Detail des technischen Reglements hitzig diskutiert wird. Vor dem Großen Preis der Steiermark am Sonntag (15.00 Uhr/live auf Sky) sorgte eine Direktive der FIA für Unruhe bei Red Bull. Die Regelhüter des Automobil-Weltverbands wollen die Boxenstopps künstlich einbremsen und die Sicherheitsmechanismen verstärken. Red Bull fühlt sich angegriffen, da man die Reifenwechsel perfektioniert hat und extrem schnell ist.

“Wir waren in diesem Bereich sehr stark, wir halten den Weltrekord bei Boxenstopps, wir haben die Mehrheit der schnellsten Stopps in diesem Jahr hingelegt, und das ist kein Zufall. Ich finde das ein bisschen enttäuschend”, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei einer Pressekonferenz vor dem Großen Preis der Steiermark in Spielberg. “Wenn man in einer Konkurrenzsituation ist und sie können dich nicht besiegen, dann ist der logische Schluss deiner Mitbewerber, dass sie versuchen, dich einzubremsen. Das ist offenbar das, was hier passiert.”