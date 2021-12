Fiala kündigt neuen Trainer an: „Wollen vor der Winterpause eine Entscheidung treffen“

Fußball-Bundesligist SV Ried wird in der kommenden Woche den Nachfolger von Andreas Heraf als Cheftrainer vorstellen. „Ich habe ganz kurz mit den Vereinsverantwortlichen vorhin gesprochen. Wir werden in dieser Woche den neuen Trainer präsentiert bekommen, was mich sehr freut. Wir sind dann wieder komplett“, erzählte Interimstrainer Christian Heinle nach der 0:1-Derbyniederlage beim LASK am Sonntag.

Der 36-jährige Heinle, der die „Wikinger“ erfolgreich weiterentwickelte, kann aufgrund der fehlenden UEFA-Pro-Lizenz maximal bis zur Winterpause in der Chefrolle tätig sein. Wolfgang Fiala, Sportvorstand der SV Ried, sagte nach der Pleite im Oberösterreich-Derby zur Trainer-Debatte: „Das aktuelle Trainerteam macht einen guten Job. Außerdem sind wir seit einigen Wochen in Gesprächen. Unser Ziel war immer, vor der Winterpause einen Trainer zu präsentieren. Das werden wir hoffentlich schaffen.“

Der Name Robert Ibertsberger wird im Innviertel heiß gehandelt. Fiala sagte dazu: „Wir möchten keine Namen kommentieren.“