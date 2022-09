FIFA 23: Topstar-Quintett führt Ranking an

via

via Sky Sport Austria

Auf diese Meldung haben viele Fans gewartet: EA Sports FIFA hat das Ranking der besten Spieler für FIFA 23 veröffentlicht.

Eines der beliebtesten Spiele für die Konsole ist FIFA. Weltweit freuen sich Zocker Jahr für Jahr auf die Veröffentlichung der Ratings – also wie stark die Superstars des Fußballs eingestuft werden. Am heutigen Montag hat EA Sports FIFA die Top-Spieler für FIFA 23 bekannt. Gleich fünf Weltstars liegen gleichauf an der Spitze.

Zum Durchklicken: Die besten zehn Spieler bei FIFA 23

Unter den Top-23 befindet sich auch zwei Bayern-Profis sowie Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland, der bei Manchester City einen Rekordstart hingelegt hat.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Hervorzuheben ist auch die Qualität auf der Torhüterposition. Gleich fünf Keeper gehören bei FIFA 23 zu den 23 besten Spielern der Welt.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.